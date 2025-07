I titoli di Sky TG24 dell'8 luglio, edizione delle 8

Dazi, Trump rinvia la scadenza al 1/8 e invia le prime lettere. Tra i paesi colpiti Giappone, Corea del Sud e Sudafrica. Von der Leyen sente il presidente USA. Bruxelles dunque continua a trattare. L'Europa rete commerciale aperta che garantisce la pace, sottolinea il Capo dello Stato. Meloni sente il cancelliere Merz. Netanyahu alla Casa Bianca. Hamas vuole la tregua a Gaza, assicura Trump, poi annuncia più armi a Kiev, il premier israeliano lo candida al Nobel per la pace. Crolla il tetto di un ristorante a Terracina sul litorale laziale, muore una dipendente del locale, 5 i feriti, 3 in prognosi riservata, si indaga sulle cause del cedimento. L'ondata di maltempo si sposta al centro sud con forti piogge e temporali, allerta in diverse regioni, in salvo sette ragazzi bloccati su un isolotto dalla piena improvvisa del Piave. Rischio disagi fino alle 18 per chi viaggia in treno. In corso lo sciopero proclamato dai sindacati di base, possibili ritardi o cancellazioni, rispettate le fasce di garanzia. Vasta operazione internazionale contro il traffico di migranti, 25 gli arresti, sono decine gli indagati, una trentina gli sbarchi in cinque anni organizzati tra le coste turche e la Calabria. Wimbledon, Sinner passa ai quarti, Dimitrov avanti di due set, poi si ritira per uno strappo, impresa di Cobolli che batte Cilic, incontrerà Djokovic, eliminato Sonego. .