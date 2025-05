I titoli di Sky TG24 dell'8 maggio 2024, edizione ore 13

Seconda fumata, ed eccola qua, le immagini in questo secondo giorno nel pomeriggio evidentemente i 133 cardinali si riuniranno di nuovo nella Cappella Sistina. È arrivato un auspicio da parte del cardinal re, spero la fumata bianca per stasera, il mondo si attende molto a nuovo Papa, migliaia di fedeli in piazza San Pietro, occhi puntati sul comignolo. Verso un accordo tra Stati Uniti e Regno Unito sui dazi, oggi l'annuncio di Trump che sui social scrive: sarà una grande giornata, la Fed mantiene i tassi invariati. Infiamma la crisi tra India e Pakistan, nuovi scontri lungo il confine in Kashmir, Islamabad chiude alcuni aeroporti, appello della comunità internazionale al dialogo. Kiev accusa Mosca, lanciati attacchi con bombe aeree nonostante la tregua di tre giorni annunciata da Putin, in Russia iniziano le celebrazioni per il V Day. Ai domiciliari un primario dell'ospedale civile di Piacenza, accusato di violenza sessuale e stalking ai danni di dottoresse e infermiere, 32 gli episodi di abusi. Sarà il Paris Saint-Germain a affrontare l'Inter in finale di Champions, stasera la Fiorentina in semifinale di Conference, internazionale di tennis a Roma, 10 italiani in campo. È Davide Donatello, trionfa vermiglio di Maura Del Pero con sette premi, migliori attori protagonisti Tecla insolia per l'Arte della Gioia e Elio Germano in Berlinguer. .