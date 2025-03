I titoli di Sky TG24 dell'8 marzo 2025, edizione ore 13

Mattarella da Hiroshima avverte minacce nucleari mettono a rischio l'umanità. Trump sanziona la Russia se non ci sarà l'accordo sull'Ucraina. Ma trattare con Mosca è più facile. È la Giornata internazionale dei Diritti delle Donne. Cortei in tutta Italia, "C'è ancora molto da fare per la parità", scrive Meloni. Via libera al DDL Femminicidio. Caso Diciotti scontro Governo Magistratura dopo la sentenza della Cassazione sul risarcimento ai migranti, l'ANM accusa: "Si trascura il principio della separazione dei poteri". Notte tranquilla per il Papa. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi è riservata. Dall'ospedale un messaggio "Tutelare la maternità e la vita di anziani e malati". La Siria ripiomba nel caos e nella violenza. Oltre 300 morti nei combattimenti tra le forze di sicurezza e la minoranza Alawita fedele al deposto regime di Al Assad. Dai trasporti alla Sanità alla Scuola è sciopero generale dei sindacati autonomi per l'8 marzo treni e voli a rischio, ma al momento si registrano pochi disagi. Svelato il giallo sulla morte di Gene Hackman, l'attore 95 enne, deceduto per un arresto cardiaco quasi una settimana dopo la moglie uccisa da un virus trasmesso dai topi. La serie A pareggio in anticipo Cagliari-Genova alle 15.00 Como- Venezia e Parma-Torino alle 18.00 Lecce Milan. Questa sera Inter-Monza live su Sky Sport Uno. .