I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19

00:01:38 min
|
1 giorno fa

I negoziati per Gaza a Sharm el-Sheikh, presenti anche gli inviati americani, ottimismo per il buon esito della trattativa, Israele e Hamas si scambiano le liste di ostaggi e prigionieri. La Marina israeliana ha intercettato le barche della nuova flottiglia a 100 miglia dalla striscia sulle imbarcazioni 150 attivisti, tra loro anche nove italiani saranno tutti espulsi. In corso nuove manifestazioni pro Gaza in molte città italiane, il ministro Piantedosi al Question Time dice che nel nostro paese sono in aumento i casi di antisemitismo. A Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla manovra, sul tavolo dell'esecutivo, le pensioni e taglio dell'Irpef, monito di Bankitalia che dice servono coperture certe. La Francia è in cerca di stabilità attesa per la decisione di Le Cornu il premier dimissionario dall'Eliseo da Macron, tra poco il suo intervento alla televisione di Stato. Dramma a Sesto San Giovanni nel milanese, un uomo di 71 anni si getta dal balcone durante uno sfratto sul tavolo dell'abitazione trovato un biglietto d'addio. Le nazionali di volley, campioni del mondo al Quirinale da Mattarella, siete state e siete stati formidabili, tutto il paese vi ha seguito e vi è riconoscente quanto ha detto commosso il Presidente. Questa sera in esclusiva su Sky Cinema torna Petra con i primi due episodi della terza stagione della serie, con Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice Delicato. .

