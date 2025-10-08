I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8

Nuova Flotilla partita verso Gaza attaccata nella zona rossa delle acque internazionali. Abbordate almeno due imbarcazioni. A bordo: giornalisti, infermieri e medici. Negoziati a Sharm sul piano Trump. Hamas apre al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa potrebbe essere firmata entro il weekend. Trump ottimista: "L'accordo è vicino". Frizione tra la Santa Sede e Tel Aviv. L'ambasciata israeliana accusa Parolin di minare gli sforzi per la pace. Il Pontefice lo difende: "Ha espresso le opinioni del Vaticano". Cortei pro Gaza nonostante i divieti. Scontri a Bologna, in migliaia anche a Torino. Oggi nuove mobilitazioni. Meloni svela: "Denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio". Ilaria Salis salva per un solo voto. L'Europarlamento conferma scrutinio segreto l'immunità. Botta e risposta Salvini-Tajani. L'ira di Orban: "Il suo posto è in carcere". Francia nel caos, ultimo giorno di consultazioni. Lecornu cerca un nuovo accordo per formare un governo. Le Pen e Bardella boicottano le trattative, chiedono il ritorno alle urne. Nobel per la fisica ai padri del computer quantistico. Il riconoscimento ai tre americani per gli studi sulle particelle subatomiche. Oggi l'annuncio per la chimica. Tennis, oggi a Shanghai Musetti- Auger. È anche uno scontro diretto per un posto alle ATP finals. Paolini debutta a Wuhan. Nazionale di Gattuso in ritiro a Coverciano. .