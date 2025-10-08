I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8

00:01:38 min
|
8 ore fa

Nuova Flotilla partita verso Gaza attaccata nella zona rossa delle acque internazionali. Abbordate almeno due imbarcazioni. A bordo: giornalisti, infermieri e medici. Negoziati a Sharm sul piano Trump. Hamas apre al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa potrebbe essere firmata entro il weekend. Trump ottimista: "L'accordo è vicino". Frizione tra la Santa Sede e Tel Aviv. L'ambasciata israeliana accusa Parolin di minare gli sforzi per la pace. Il Pontefice lo difende: "Ha espresso le opinioni del Vaticano". Cortei pro Gaza nonostante i divieti. Scontri a Bologna, in migliaia anche a Torino. Oggi nuove mobilitazioni. Meloni svela: "Denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio". Ilaria Salis salva per un solo voto. L'Europarlamento conferma scrutinio segreto l'immunità. Botta e risposta Salvini-Tajani. L'ira di Orban: "Il suo posto è in carcere". Francia nel caos, ultimo giorno di consultazioni. Lecornu cerca un nuovo accordo per formare un governo. Le Pen e Bardella boicottano le trattative, chiedono il ritorno alle urne. Nobel per la fisica ai padri del computer quantistico. Il riconoscimento ai tre americani per gli studi sulle particelle subatomiche. Oggi l'annuncio per la chimica. Tennis, oggi a Shanghai Musetti- Auger. È anche uno scontro diretto per un posto alle ATP finals. Paolini debutta a Wuhan. Nazionale di Gattuso in ritiro a Coverciano. .

Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di drogaParco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
| 2 ore fa
pubblicità
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su PlatoneIncipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
| 2 ore fa
Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appaltiERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
| 3 ore fa
ERROR! T13081025ERROR! T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazzaManifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0810000ERROR! WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
| 9 ore fa
ERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastruttureERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di GaetanoGenerazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
| 19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e paceStrage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
| 20 ore fa
ERROR! T19071025ERROR! T19071025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia su dinamicaInchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia su dinamica
cronaca
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia
00:01:26 min
| 22 ore fa
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di drogaParco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
| 2 ore fa
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su PlatoneIncipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
| 2 ore fa
Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"Nucci: "PerchÃ© Platone Ã¨ ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
| 2 ore fa
ERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appaltiERROR! Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
| 3 ore fa
ERROR! T13081025ERROR! T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazzaManifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0810000ERROR! WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
| 9 ore fa
ERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastruttureERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di GaetanoGenerazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
| 19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e paceStrage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
| 20 ore fa
ERROR! T19071025ERROR! T19071025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia su dinamicaInchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia su dinamica
cronaca
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia
00:01:26 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità