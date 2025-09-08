I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 13

Israele accetta la proposta americana su cessate il fuoco a Gaza, ancora bombardamenti intanto sulla striscia con decine di vittime e spari su un autobus a Gerusalemme, ci sono sei morti. Condanna internazionale dopo il massiccio attacco russo su Kiev, non sono contento di cosa sta accadendo, dice Trump. Bruxelles intanto verso nuove sanzioni contro Mosca. Sondaggio You Trend per Sky TG24, solo il 13% è favorevole a un invio di truppe in Ucraina, regionali, la maggioranza degli intervistati si aspetta un impatto limitato sul Governo. In Francia si va verso la sfiducia all'esecutivo Bayrou, oggi il voto all'Assemblea Nazionale, pesa la situazione finanziaria del paese e Macron a caccia di un nuovo governo. Ricomincia la scuola, ma il ritorno tra i banchi varia a seconda delle regioni, oggi prima campanella per gli studenti di Bolzano, la maggior parte invece inizierà lunedì prossimo. Tre morti sul lavoro in poche ore a Torino un 66enne precipita da una gru, nel catanese la vittima un 35enne, in Brianza un operaio muore schiacciato da un macchinario. Il lungo addio a Giorgio Armani, oggi i funerali in forma privata nella sua Rivalta nel Piacentino, migliaia di persone alla camera ardente a Milano per rendergli omaggio. Il trionfo delle azzurre di Velasco, che conquistano anche i mondiali di volley con la vittoria dello US Open Alcaraz supera Sinner e si prende il numero uno al mondo. .

Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
Regionali, sondaggio YouTrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 8
Rassegna stampa, i giornali di lunedì 8 settembre
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
