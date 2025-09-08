I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19

00:01:38 min
|
59 minuti fa

In Francia no alla fiducia per il Governo, ho voluto io questa prova di verità, la riduzione del debito urgenza vitale e sciogliere il Parlamento è un obbligo, dice Le Pen. Hamas avverte impossibile il rilascio degli ostaggi in un giorno andati via da Gaza City dice Netanyahu a civili, spari su un autobus a Gerusalemme, sei i morti. Quattro morti in un giorno e strage sul lavoro, un operaio è morto a Torino, uno nel catanese, uno schiacciato da un macchinario a Monza e uno a Roma. Torna la polemica sulla sicurezza. Caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un tredicenne nel vicentino, scarcerato il poliziotto positivo all'alcol test che ha investito un venticinquenne a Milano. Primo giorno di scuola a Bolzano, la maggior parte degli studenti tornerà tra i banchi lunedì prossimo, le novità del prossimo anno nell'intervista di Sky TG24 al Ministro Valditara. Sondaggio You Trend per Sky TG24, solo il 13% favorevole a un invio di truppe in Ucraina, regionali e la maggioranza degli intervistati si aspetta un impatto limitato sul Governo. L'ultimo saluto a Giorgio Armani, nella sua Rivalta i funerali in forma privata, ai familiari e agli amici più intimi dello stilista scomparso lutto cittadino a Milano. Qualificazione ai mondiali del 2026, questa sera la nazionale di Gattuso affronta Israele sul campo neutro in Ungheria, per gli azzurri l'imperativo è non sbagliare. .

Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 12 minuti fa
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
| 42 minuti fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 50 minuti fa
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
cronaca
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
00:01:47 min
| 58 minuti fa
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
cronaca
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
00:25:13 min
| 2 ore fa
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
cronaca
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
00:02:37 min
| 2 ore fa
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
cronaca
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
00:01:06 min
| 3 ore fa
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 5 ore fa
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
cronaca
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
00:02:49 min
| 6 ore fa
Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano
cronaca
Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano
00:01:55 min
| 6 ore fa
ERROR! T13080925ERROR! T13080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
cronaca
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
00:01:29 min
| 7 ore fa
