I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19

In Francia no alla fiducia per il Governo, ho voluto io questa prova di verità, la riduzione del debito urgenza vitale e sciogliere il Parlamento è un obbligo, dice Le Pen. Hamas avverte impossibile il rilascio degli ostaggi in un giorno andati via da Gaza City dice Netanyahu a civili, spari su un autobus a Gerusalemme, sei i morti. Quattro morti in un giorno e strage sul lavoro, un operaio è morto a Torino, uno nel catanese, uno schiacciato da un macchinario a Monza e uno a Roma. Torna la polemica sulla sicurezza. Caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un tredicenne nel vicentino, scarcerato il poliziotto positivo all'alcol test che ha investito un venticinquenne a Milano. Primo giorno di scuola a Bolzano, la maggior parte degli studenti tornerà tra i banchi lunedì prossimo, le novità del prossimo anno nell'intervista di Sky TG24 al Ministro Valditara. Sondaggio You Trend per Sky TG24, solo il 13% favorevole a un invio di truppe in Ucraina, regionali e la maggioranza degli intervistati si aspetta un impatto limitato sul Governo. L'ultimo saluto a Giorgio Armani, nella sua Rivalta i funerali in forma privata, ai familiari e agli amici più intimi dello stilista scomparso lutto cittadino a Milano. Qualificazione ai mondiali del 2026, questa sera la nazionale di Gattuso affronta Israele sul campo neutro in Ungheria, per gli azzurri l'imperativo è non sbagliare. .