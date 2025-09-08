I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 8

Parlerò con Putin nei prossimi giorni, dice Trump, dopo il massiccio attacco russo in Ucraina. Per l'Europa il Cremlino deride la diplomazia. Meloni, Mosca aumenta la ferocia. Dopo la proposta ultimatum del presidente americano, Hamas si dice pronta a sedersi subito al tavolo delle trattative, pressing anche delle famiglie degli ostaggi. Manovra, il ministro Giorgetti esclude correzioni da valutare le spese per la difesa. Regionali, Conte lancia Fico in Campania. Nel centrodestra resta il rebus candidature. In Francia il governo Bayrou verso il capolinea stasera il voto di fiducia, scontato il veto dell'estrema destra e della sinistra, Macron alla ricerca del successore. Barista accoltellata dall'ex marito nel vicentino colpita al volto e al torace, una cliente la nasconde e la salva. L'aggressore aveva precedenti per reati di genere. Riparte la scuola, oggi la prima campanella a Bolzano, poi entro il 16 settembre nel resto d'Italia, tra le novità, il no ai cellulari in classe, la maturità con quattro materie all'orale. L'ultimo saluto a Giorgio Armani in migliaia alla camera ardente, nel pomeriggio a Rivalta, i funerali in forma privata, lutto cittadino a Milano. US Open niente da fare per Sinner, Alcaraz vince in quattro set, torna numero uno. Magica Italvolley femminile, campione del mondo e oggi contro Israele torna la nazionale di Gattuso. .