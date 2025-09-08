I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 8

00:01:38 min
|
1 ora fa

Parlerò con Putin nei prossimi giorni, dice Trump, dopo il massiccio attacco russo in Ucraina. Per l'Europa il Cremlino deride la diplomazia. Meloni, Mosca aumenta la ferocia. Dopo la proposta ultimatum del presidente americano, Hamas si dice pronta a sedersi subito al tavolo delle trattative, pressing anche delle famiglie degli ostaggi. Manovra, il ministro Giorgetti esclude correzioni da valutare le spese per la difesa. Regionali, Conte lancia Fico in Campania. Nel centrodestra resta il rebus candidature. In Francia il governo Bayrou verso il capolinea stasera il voto di fiducia, scontato il veto dell'estrema destra e della sinistra, Macron alla ricerca del successore. Barista accoltellata dall'ex marito nel vicentino colpita al volto e al torace, una cliente la nasconde e la salva. L'aggressore aveva precedenti per reati di genere. Riparte la scuola, oggi la prima campanella a Bolzano, poi entro il 16 settembre nel resto d'Italia, tra le novità, il no ai cellulari in classe, la maturità con quattro materie all'orale. L'ultimo saluto a Giorgio Armani in migliaia alla camera ardente, nel pomeriggio a Rivalta, i funerali in forma privata, lutto cittadino a Milano. US Open niente da fare per Sinner, Alcaraz vince in quattro set, torna numero uno. Magica Italvolley femminile, campione del mondo e oggi contro Israele torna la nazionale di Gattuso. .

ERROR! WEB0809000ERROR! WEB0809000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di lunedì 8 settembre
00:22:07 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! T19070925ERROR! T19070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 14 ore fa
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex maritoTentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
cronaca
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
00:01:08 min
| 13 ore fa
Frisa: Con lui forse si chiude il novecentoFrisa: Con lui forse si chiude il novecento
cronaca
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
00:00:23 min
| 17 ore fa
ERROR! T13070925ERROR! T13070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 20 ore fa
ERROR! WEB0709001ERROR! WEB0709001
cronaca
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
00:19:48 min
| 23 ore fa
ERROR! T08070925ERROR! T08070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! WEB0709000ERROR! WEB0709000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 settembre
00:23:05 min
| 1 giorno fa
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero LeoncavalloMilano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
cronaca
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Omicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltestOmicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltest
cronaca
Omicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltest
00:01:00 min
| 1 giorno fa
ERROR! SRV FLOTILLAERROR! SRV FLOTILLA
cronaca
Global Flotilla, attesa per partenza: preparativi continuano
00:02:12 min
| 22 ore fa
ERROR! T19060925ERROR! T19060925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! WEB0809000ERROR! WEB0809000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di lunedì 8 settembre
00:22:07 min
| 1 ora fa
ERROR! T19070925ERROR! T19070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 14 ore fa
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex maritoTentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
cronaca
Tentato femminicidio a Marostica, 43enne accoltellata dall'ex marito
00:01:08 min
| 13 ore fa
Frisa: Con lui forse si chiude il novecentoFrisa: Con lui forse si chiude il novecento
cronaca
Frisa: "Con Armani si chiude il Novecento"
00:00:23 min
| 17 ore fa
ERROR! T13070925ERROR! T13070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 20 ore fa
ERROR! WEB0709001ERROR! WEB0709001
cronaca
Health, Parkinson: esercizio fisico rallenta progressione
00:19:48 min
| 23 ore fa
ERROR! T08070925ERROR! T08070925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! WEB0709000ERROR! WEB0709000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 settembre
00:23:05 min
| 1 giorno fa
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero LeoncavalloMilano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
cronaca
Milano, 20.000 in corteo per no sgombero Leoncavallo
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Omicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltestOmicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltest
cronaca
Omicidio stradale, arrestato a Milano agente positivo a alcoltest
00:01:00 min
| 1 giorno fa
ERROR! SRV FLOTILLAERROR! SRV FLOTILLA
cronaca
Global Flotilla, attesa per partenza: preparativi continuano
00:02:12 min
| 22 ore fa
ERROR! T19060925ERROR! T19060925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità