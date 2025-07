I titoli di Sky TG4 del 19 luglio, edizione delle 13

In Medio Oriente, Israele e Siria annunciano il cessate il fuoco, almeno 41 i morti nei nuovi raid dell'esercito dello stato ebraico su Gaza, per Trump presto liberi altri 10 ostaggi. L'inchiesta sull'urbanistica di Milano, lunedì Sala atteso in consiglio comunale, mercoledì primi interrogatori di garanzia, La Russa attacca: "via la giusta o sarà paralisi". Caso Open Arms, la maggioranza fa quadrato attorno a Salvini dopo la richiesta di impugnazione della sentenza di assoluzione surreale accanimento, dice Meloni. La presunta lettera oscena di Trump, Epstein pubblicata da Wall Street Journal è un fake, dice il presidente americano, che annuncia una causa a Murdock per 10 miliardi di dollari. Nodo dazi, nessun accordo a Washington, i negoziati in salita tra Stati Uniti e l'Europa, la Casa Bianca spinge per una tariffa tra il 15 e il 20 %, Bruxelles prepara le contromisure. Le commemorazioni per l'anniversario della morte di Borsellino e dei cinque uomini della scorta, via D'amelio, segno indelebile, dice Mattarella, non lo dimenticheremo assicura la Presidente del Consiglio. Alle 16 l'appuntamento con Sky TG 25 ospita Renzo Arbore che apre le porte della sua casa per un racconto inedito e divertente dei successi dell'inventore e dell'altra tv. Il grande spettacolo della Moto GP su Sky Sport, Pecco Bagnaia conquista la pole sul circuito di Brno, alle 15 la sprint e domani alle 14 la diretta della gara. .