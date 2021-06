Le amiche di Elena, 20 anni, doppio passaporto italo-spagnolo sono certe che non possa essersi suicidata. Piuttosto sia stata spinta dal fidanzato che poi si è suicidato. La giovane studentessa universitaria originaria di Milano in trasferta studio in Spagna è morta dopo una caduta dal quarto piano dell'albergo di Ibizia Hotel Torre del Mar in cui si trovava con il suo fidanzato, anche lui morto nello stesso modo pochi minuti dopo. I due sono stati sentiti discutere animatamente e son stati trovati morti. Il Cuerpo Nacional di polizia spagnolo dallo scorso giovedì notte indaga senza escludere acuna ipotesi. Gelosia e dissidi personali sarebbero invece all'origine della sparatoria, sempre a Ibiza, che vede coinvolti due italiani in una villa presa in affitto per una festa. L'organizzatore, 28 anni, residente a Ibiza, è ancora in pericolo di vita dopo un'operazione di sei ore per le ferite riportate nella sparatoria. Un altro è stato ferito lievemente. Indagini sono ancora in corso, ma dai testimoni la sparatoria nel mezzo della festa sarebbe avvenuta per motivi passionali. Si cerca un terzo italiano di 33 anni, autore dell'assalto.