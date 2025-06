Identità di genere e discriminazione, sondaggio YouTrend

Parliamo di identità di genere, di discriminazione transfobica e di transizione di genere. Vediamo su questi temi come la pensano italiani, lo facciamo con i dati dell'ultimo sondaggio di YouTrend realizzato per Sky TG24. Partiamo da qui: quasi il 50% degli intervistati è d'accordo sul fatto che ogni persona abbia il diritto di definire liberamente la propria identità di genere, indipendentemente dal sesso biologico. Una percentuale più bassa invece il 43% su questo è in disaccordo. Altro tema riguarda invece la discriminazione nei confronti delle persone transgender e non binarie. Qui la percentuale di chi è d'accordo a ritenerlo ancora un problema diffuso è più ampia, parliamo del 52% degli intervistati, mentre quasi quattro persone su 10 sono in disaccordo. Un tema che invece ha maggiormente diviso gli italiani riguarda l'introduzione del genere non binario nei documenti ufficiali. Qui infatti la maggioranza assoluta, il 54% degli intervistati si è detto contrario, mentre quasi tre intervistati su 10 sono favorevoli. Da notare anche la percentuale di quanti non sanno, una percentuale piuttosto alta, parliamo del 17% degli intervistati. Guardiamo infine ai trattamenti per la transizione di genere nei minorenni. Qui il 33% è contrario perché ritiene che andrebbero concessi solo a chi ha già compiuto la maggiore età, un 19% invece è contrario in generale, sia per i minorenni che per i maggiorenni. Un 33% in totale è invece favorevole sull'argomento. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta: 18% è favorevole, ma solo se c'è il consenso dei genitori, 15% invece è favorevole anche senza il consenso dei genitori. A te. .