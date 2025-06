Il cono d'ombra, la nuova docuserie Sky il 27 e 28 giugno

Svolta sul calciatore del Cosenza Donato Bergamini, non fu suicidio, la magistratura. Dopo il podcast arriva la nuova docuserie Sky Original, Il Cono d'Ombra, la storia di Denis Bergamini, presentata in anteprima a Milano al Teatro dei Filodrammatici. Quattro puntate in onda il 27 e il 28/06, in esclusiva su Sky TG 24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport e su Now. La docuserie è ricca di testimonianze esclusive, atti processuali, archivi inediti e le voci di chi conosceva Denis. Tante le domande che a distanza di quasi 36 anni attendono ancora delle risposte. "Perché ha lasciato Bergamini il ritiro quel sabato pomeriggio? Perché aveva fretta di mostrare il documento d'identità o la patente al Carabiniere che l'ha fermato? Perché a un certo punto lo vedono in mezzo alla strada che si sbraccia. ecco tutte queste domande senza risposta ti tengono il cervello continuamente acceso e ti fanno racconto intimo di un giovane pieno di passioni e speranze, leale, così lo definiscono i compagni di squadra dell'epoca. la sua maglia numero 8 sventola sempre sugli spalti dello stadio calabrese. "Mi piace vivere, non ho niente in particolare da chiedere". Familiari, amici, tifosi. Nessuno ha mai creduto un solo istante che si fosse tolto la vita. "Le cose erano evidenti da subito e questa è la cosa che mi fa più male, perché è un discorso se ovviamente non vengono fatte indagini. Un discorso se non c'è nessuno, ma lì una testimone c'era. E il suo corpo già lo diceva che non era stato trascinato. Qualcuno non ha fatto il suo dovere". Sky TG 24. .