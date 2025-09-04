Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Armani

Citerei le sue parole. Qualche tempo fa Giorgio Armani ha raccontato se stesso in un articolo in cui Giorgio raccontava Armani e diceva questa frase che secondo me era ed è il suo testamento, anche per come credo che voglia essere ricordato. Dice: "a volte mi fermo e mi chiedo, devo ancora dimostrare qualcosa, e a chi? Lo dico onestamente, la risposta è: a me stesso. Mi interessa il giudizio degli altri, ma il giudice più severo è il signor Giorgio Armani". Ecco, secondo me questo detto da chi già all'epoca, pochi anni fa, era un gigante esattamente come lo è ora che ci ha lasciato, pensare che una persona così che ha raggiunto tutto quello che poteva raggiungere nella vita, che lascia un'eredità patrimoniale gigantesca e culturale ancora più gigantesca, ancora a 90 anni, chiedesse qualcosa a se stesso, secondo me è un insegnamento che lascia a tutti noi. .