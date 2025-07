Il fine vita arriva alla Consulta: il caso di "Libera"

L'eutanasia arriva in Corte Costituzionale per la prima volta. Se è vero infatti che la Consulta si è già espressa quattro volte negli ultimi sette anni sul tema del fine vita, in particolare sul suicidio assistito, adesso è chiamata a farlo sul coinvolgimento diretto del medico nella somministrazione del farmaco letale a una persona malata che è in possesso di tutti i criteri indicati dalla storica sentenza del 2019, sul caso Cappato-DJ Fabo. La vicenda è quella di Libera, il nome di fantasia scelto da una signora toscana di 55 anni, da oltre 15 affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, che l'ha completamente paralizzata e costretta su una sedia a rotelle. "Attualmente in base al quadro normativo italiano, il medico non può procedere. Ora i giudici hanno il compito di fare lo stesso lavoro che fecero con la sentenza Cappato. Determinare con una sentenza di incostituzionalità quali sono le modalità affinché l'azione del medico non sia punibile". La donna ha avuto l'ok per l'accesso al suicidio assistito, ma le sue condizioni non le consentono di autosomministrarsi il farmaco letale. Vorrebbe lo facesse il suo medico di fiducia e per questo è ricorsa al Tribunale di Firenze, che però ha sollevato una questione di costituzionalità relativa all'articolo 579 del Codice Penale che punisce l'omicidio del consenziente. "Farsi uccidere da un'altra persona, da un altro soggetto, produce più o meno la stessa.. è una cosa forse anche peggiore. Se all'ultimo secondo, una volta che quello ha innescato.. le sta facendo la puntura, si vuol fermare la signora, non può più farlo perché ti sei affidata ad un'altra persona. E questa credo sia una cosa non tanto bella". .