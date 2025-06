Il giallo di villa Pamphilj, le identità del presunto killer

Stati Uniti, Islanda, Malta, Italia, sono le tappe degli ultimi anni di vita del quarantaseienne dalle identità multiple, che all'anagrafe americana risulterebbe come Francis Kaufman, ma a Malta millantava di essere un produttore e sceneggiatore di nome Rex Alford, e che in Italia si presentava ancora con una terza identità, Matteo Capozzi. Per la foto profilo su Facebook aveva scelto un tramonto romano. Tra i 33 amici c'erano per lo più affitta barche, affittacamere, agenzie immobiliari a Malta e in Italia. Lo scorso aprile con questo annuncio cercava un appartamento in affitto a Roma, e sempre sui profili social aveva cercato la barca privata per la traversata da Malta all'Italia. Un modo è la ricostruzione degli investigatori per non lasciare traccia. Tante, quelle lasciate invece nelle sue interazioni sui social. L'uomo, accusato di aver strangolato la piccola Andromeda di pochi mesi e forse anche la sua compagna, era arrivato a Malta nel 2021 dagli Stati Uniti, dove aveva collezionato cinque arresti per violenza domestica e aggressioni. .