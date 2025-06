Il lavoro in carcere: una storia di rinascita

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Davide Parozzi, Giornalista Avvenire, modera l’incontro sulle carceri con ospiti Don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell'associazione Kayros, Barbara Cavaleri, EVP Operations & Finance Sky Italia, Federica Dellacasa, Officina dell'Abitare, ed Elisabetta Ponzone, presidente Cooperativa sociale Officina dell'Abitare.