Il mare di Lampedusa e della Sicilia fa tornare i turisti

"Alle mie spalle c'è la Spiaggia dei Conigli, considerata la più bella spiaggia d'Europa. Da qui dobbiamo lanciare un messaggio di ottimismo a tutti, Lampedusa si sta riprendendo e, come si riprenderà Lampedusa, io credo che debba riprendersi tutta l'Europa e tutto il mondo". Ricomincia da qui, dalla bellezza dell'Isola dei Conigli. La Sicilia di nuovo in zona gialla, puntando sulle sue risorse principali, sul suo mare dai colori spettacolari per far ripartire un'economia che si basa soprattutto sul turismo. Dopo un inverno durato più del previsto, alle porte di una stagione estiva cominciata in ritardo a causa della pandemia, bar e ristoranti riaprono con i tavoli all'aperto aspettando l'arrivo dei turisti. "La gente inizia a telefonare a prenotare, già agosto abbiamo tantissime prenotazioni. Stanno iniziando anche a giugno che era il periodo in cui noi eravamo più preoccupati perché sotto data". Dal mare vediamo atterrare alcuni aerei mentre facciamo il giro dell'isola e su spiagge e calette intravediamo i bagnanti già arrivati su questo lembo di terra che geologicamente appartiene al continente africano. Qui più vicino rispetto all'Italia. Primo punto d'approdo per chi fugge dalle miserie e dalle guerre del sud del mondo e arrivando vede come prima struttura il monumento della Porta d'Europa. Prima di rientrare in porto ci fermiamo nel punto che i turisti asiatici conosco quasi quanto il Colosseo di Roma. "La Tabaccara è uno dei posti più conosciuti di Lampedusa soprattutto amata dai giapponesi che qui hanno coniato il termine di barche volanti, perché quando il mare è completamente piatto l'acqua è così trasparente da dare l'impressione che le barche volino". Intanto a Lampedusa prosegue la campagna di vaccinazione che ha già immunizzato l'80% degli abitanti e punta a rendere l'isola Covid-free entro metà giugno. "Ci aspettiamo tutti un'ottima estate, Lampedusa è in piena sicurezza sia dal punto di vista del Covid che della gestione del territorio".