Dall'8 al 13 aprile, a Milano si tiene il Salone del Mobile, punto di incontro internazionale per l'industria di settore. A dare il via alla 63esima edizione il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; con lui il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente del Salone del Mobile Milano, Maria Porro, e Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo. .