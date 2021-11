Il Papa ad Assisi: "Basta violenze su donne e bimbi"

"Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, un esame di coscienza sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli. E' tempo invece che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate, è tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono, é tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro. E' tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà dei bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda a un naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. E' tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. E' tempo che si spezzi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo.".