Il progetto di A2A per recuperare calore dai data center

Recuperare il calore dei data center per riscaldare le città. Una soluzione innovativa che permette di immettere direttamente nella rete di teleriscaldamento, l'energia termica pulita altrimenti dispersa. A Brescia, all'interno della centrale termoelettrica La Marmora di A2A, è stato inaugurato il primo data center con raffreddamento a liquido, il primo d'Italia collegato ad una rete di teleriscaldamento. Un aiuto concreto verso il processo di decarbonizzazione delle città. "Oggi vuol dire che al nostro teleriscaldamento, che era già innovativo negli anni 70, si aggiunge la possibilità di recuperare calore e trasformarlo in energia termica, dando la possibilità di riscaldare appartamenti e ambienti". Questa innovativa tecnologia consente di prendere calore, immetterlo nella rete di teleriscaldamento e portarlo nelle case, nelle scuole, negli uffici, negli ospedali in modo sostenibile. "Oggi qui stiamo a inaugurare un sistema che recupera il calore dai data center per scaldare le famiglie, e questo piccolo data center pilota sarà in grado di scaldare 1350 famiglie, quindi da l'idea del potenziale e di rendere appunto quindi tutto il sistema più sostenibile". Con l'avvento dell'intelligenza artificiale i data center sono destinati a crescere di numero e dimensione. Parliamo di infrastrutture complesse che producono molto calore. "Il fabbisogno dei data center crescerà del 50% nei prossimi cinque anni. C'è bisogno di creare delle infrastrutture durature ed è quello che stiamo facendo qui, con questo progetto insieme ad A2A". .