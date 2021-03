Il punto sulla campagna di vaccinazioni in Italia

Vediamo subito alla come sta andando la campagna vaccinale con il cartello numero 1, aggiornato con dati ministeriali. Il numero di dosi che è stato finora somministrato nel nostro Paese è arrivato a 5 milioni e mezzo, più o meno siamo all'82% delle dosi disponibili, ma fra un po' arriveranno le nuove consegne. Il settimo cartello ci fa vedere quanti sono anche gli italiani vaccinati, sono 3 milioni e quasi 800000, di questi più di 2 milioni con una dose solo milioni 6 vaccinati completamente. Cartello 12 con l'andamento quotidiano delle vaccinazioni nel nostro Paese. Sappiamo che sta crescendo infatti, è arrivato il 5 marzo a 190 mila, poi è sceso nel weekend, comunque, sono dati ancora bassi rispetto alle dosi che ci aspettiamo anche nel mese di marzo. Qui bisogna aumentare se no rimangono nel frigorifero. Cartello 11 con le fasce dell'andamento della vaccinazione. Allora gli over 80 siamo a più di 1 su 4 che ha avuto almeno una dose lo vedete a destra 27% molto basso. Ancora meno del 2% la percentuale di settantenni che sono stati vaccinati. Questo è un problema. Aspettiamo di sapere, naturalmente se AstraZeneca potrà essere somministrato anche a loro. Cartello numero 8 i vaccini somministrati per produttore quindi Pfizer più di 4 milioni e mezzo, quello che è arrivato di più, AstraZeneca si va avanti 675 mila ma quasi un milione continua a stare nei frigoriferi.