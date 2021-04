Il punto sulla campagna vaccinale

Vediamo il cartello 12 di quelli aggornati con i dati ministeriali, per vedere quanti vaccini riusciamo a fare giornalmente. Allora, siamo a parte il dato del weekend più basso, arrivati intorno a 300 mila. Non è una sorpresa, lo sappiamo da settimane che i vaccini che arrivano ad aprile questo permettono. Attenzione, è più o meno la stessa situazione che c'è anche negli altri paesi europei. Cartello 23: è vero che gli altri paesi europei hanno vaccinato di più, subito dopo Pasqua ma solo perché hanno recuperato quello che non avevano fatto a Pasqua. Noi meno, però vedete siamo lì insomma, non non ci sono grandi differenze, tutti riceviamo gli stessi vaccini in proporzione alla popolazione. Guardate il cartello 24: ad esempio ieri, la Germania e l'Italia hanno vaccinato uguale, praticamente in proporzione alla popolazione che hanno. Quindi il problema resta europeo. Vediamo adesso le cose dette o annunciate o fatte: la prima, cartella 65: si è detto si può spostare a 42 giorni la seconda dose di Pfizer. Questo aprirebbe la possibilità di fare circa due milioni di prime dosi in più questo mese ma attenzione, non è ancora ufficiale, quindi questa cosa per il momento non c'è, è stata detta ma finché non c'è una direttiva ufficiale, non si può fare. Vediamo anche il cartello 41: questo invece è ufficiale, il nuovo piano strategico del Commissario Figliuolo dice: congelare queste persone, Forze Armate, Forze dell'Ordine, personale scolastico in attesa di prima dose, sono 700 mila. Congelarle per fare prima anziani e fragili. Questo c'è ma abbiamo sentito il Governatore De Luca dire "io non ci sto". Quindi anche su questo, bisogna vedere quanto influirà. Infine, il Governo ha detto: "Faremo riaprire le regioni che vaccinano di più" ma anche questo, per ora, non c'è. Cartello 25: ci sono differenze enormi, guardate gli over 80 vaccinati con almeno una dose, ci sono regioni già all'86%, 80%, Provincia di Trento, Veneto, Basilicata, altre la metà, la Sicilia sostanzialmente la metà della Provincia di Trento. Aspettiamo di vedere nero su bianco cosa vorrà dire per le riaperture questa differenza. E poi mappa 40: la stessa cosa sui settantenni, vaccinati con almeno una dose, ci sono regioni come Veneto, Toscana, Lazio, che sono già molto avanti, altre, come la Basilicata, la Puglia ma soprattutto la Lombardia che la più popolosa, dove si è al palo, almeno una dose ha una percentuale ancora molto, troppo bassa. Non sappiamo come questo però influirà sulle aperture, perché il Governo lo ha annunciato ma non l'ha ancora scritto.