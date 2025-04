Ilaria Sula, nuovo sopralluogo Scientifica a casa dell'ex

C'è Mark Samson che ha confessato di aver ucciso Ilaria Sula, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. C'è la madre di lui indagata per concorso in occultamento, che ha ammesso di aver aiutato il figlio a ripulire la stanza in cui è avvenuto il delitto, a cancellare le tracce di sangue. Eppure c'è ancora tanto da chiarire, ancora manca qualche tassello. Investigatori e inquirenti ne sono convinti. Per questo le indagini non sono concluse e per questo la polizia scientifica è tornata per la quarta volta in pochi giorni nell'appartamento di via Homs per un sopralluogo. I dubbi riguardano la dinamica dell'omicidio. Resta infatti il sospetto che Samson non abbia fatto tutto da solo. In particolare l'attenzione è puntata su due persone, due amici di Mark, che nelle ore precedenti e in quelle successive all'omicidio erano con lui. Tra le ipotesi, quella che possano averlo aiutato a disfarsi del cadavere, ritrovato dentro una valigia in un burrone a Poli, provincia di Roma. Questo perché dopo il delitto il cellulare di Ilaria, che ancora non si trova, avrebbe agganciato le celle che servono le zone in cui i due ragazzi vivono. Entrambi sono già stati ascoltati per verificare un eventuale ruolo nella vicenda, ma non è escluso che possano essere convocati di nuovo per chiarimenti. Approfondimenti sono inoltre in corso sulle apparecchiature elettroniche di Samson e Ilaria. La Procura ha disposto una perizia sul telefono di Mark e sul tablet e il pc della vittima. I risultati arriveranno nelle prossime settimane. E intanto dal carcere di Regina Coeli, dove è rinchiuso, Samson si dice pentito e chiede scusa. Lui, che il GIP nell'ordinanza di convalida ha definito "inumano e insensibile". .