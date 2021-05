Immunologa Viola: "Se necessario ok a vaccino combinato"

Sia in Spagna, sia in Inghilterra hanno provato a utilizzare una combinazione di vaccini, quindi, sia vaccino a mRNA, sia il vaccino ad adenovirus in particolare AstraZeneca e Pfizer e i risultati sono molto buoni nel senso.. e del resto devo dire che noi immunologi ce lo aspettavamo perché da un punto di vista logico non c'è motivo per cui questa combinazione non debba funzionare, anzi, potrebbe funzionare addirittura meglio, quindi quello che si è visto che il titolo anticorpale che si sviluppa è molto elevato, che le risposte sono molto buone, che non ci sono effetti collaterali particolari quindi che è una procedura che si può veramente pensare di mettere in atto, quindi eventualmente laddove non fosse possibile andare con una seconda dose di AstraZeneca, andare con una seconda dose di vaccino a mRNA.