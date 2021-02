In Lombardia da oggi 4 zone rosse

Dalle 18:00 di oggi passeranno da zona gialla a zona rossa, sono comuni lombardi di Castrezzato, Viggiù, Mede e Bollate. Lo ha stabilito con un'ordinanza il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dopo un consulto con il Ministero della salute. La causa è l'insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del coronavirus, in questi 4 comuni stop alle attività scolastiche e didattiche in tutte le classi delle scuole primarie e secondarie, quindi solo lezioni a distanza, resteranno chiusi anche asili nido e scuole materne, come da protocollo per le zone rosse rimarrano ferme le attività commerciali non essenziali, con bar e ristoranti che dovranno abbassare le saracinesche. L'ordinanza resterà in vigore fino a mercoledì 24 febbraio.