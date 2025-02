In seguito all’incendio divampato all’interno dello stabilimento Inalca, il Comune di Reggio Emilia ha avvisato i cittadini di chiudere le finestre di casa in via precauzionale. Mentre i vigili del fuoco continuano il loro lavoro per spegnere le fiamme, l’agenzia regionale dell’ambiente Arpae ha avviato la misurazione dei rilievi sulla qualità dell’aria.