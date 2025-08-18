Incendi in casa, tre vittime in tre giorni nel Torinese

Sono le 21:30 di domenica, quando al secondo piano di questa palazzina di Rivalta, alle porte di Torino, divampa improvvisamente un incendio che in pochi minuti avvolge tutto l'appartamento. Un vigilante, che passava davanti alla casa, se ne accorge e corre a prestare aiuto, non senza fatica trascina fuori un uomo di 67 anni intossicato dal fumo. I Vigili del Fuoco tra le fiamme portano via anche la figlia, una ragazza di 28 anni che era rimasta bloccata nella sua camera da letto, le sue condizioni appaiono subito molto gravi, trasportata in codice rosso al CTO di Torino, muore alcune ore dopo per le gravi ustioni riportate, resta in ospedale, ma non in pericolo di vita, il padre. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio è scaturito da una fiammata partita dalla cucina della casa. Qui erano accantonati vari sacchetti di plastica pieni di giornali e dischi in vinile, che hanno facilmente alimentato le fiamme, raggiungendo anche la mansarda. Si tratta del terzo incendio in tre giorni nel torinese, con tre vittime. A Ferragosto, un novantenne è morto a Villar Dora per le fiamme divampate a Mirafiori di Torino, un uomo si è tolto la vita bruciando i mobili nel suo appartamento e rischiando di far esplodere il palazzo. Massimo Postiglione, appartamento e rischiando di far esplodere il palazzo. .