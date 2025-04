Il 9 aprile una fabbrica di solventi ha preso fuoco a Pascarola, nel napoletano. È scattata l’allerta per i livelli di diossina nell’aria. Una nube tossica ha raggiunto diversi comuni, incluso Napoli. Le autorità invitano i cittadini a restare in casa, chiudere porte e finestre e non consumare ortaggi. Scuole e parchi chiusi ad Afragola e Acerra. L’Arpac è al lavoro per monitorare la qualità dell’aria. Nessuna vittima, ma la situazione resta sotto osservazione.