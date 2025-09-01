Verona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana

9 ore fa

Un vasto incendio è divampato domenica sera in un magazzino della Ddchem, azienda chimica del gruppo Geofin a Villafontana di Oppeano (Verona). Le fiamme hanno coinvolto un deposito di resine, provocando esplosioni e una colonna di fumo visibile fino a Verona e nei comuni vicini. Sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco con mezzi speciali, mentre i sindaci di Oppeano e Bovolone hanno invitato i cittadini a chiudere porte e finestre in attesa delle analisi dell’Arpav. L’incendio è stato messo sotto controllo intorno alle 22, ma il capannone ha subito gravi danni e le cause del rogo restano da accertare.

Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosseCampi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
cronaca
Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
00:01:36 min
| 49 minuti fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'1 settembre, edizione delle 19
00:01:39 min
| 1 ora fa
Stupro nel Milanese, violentata 18enne, è caccia all'aggressoreStupro nel Milanese, violentata 18enne, è caccia all'aggressore
cronaca
Stupro nel Milanese, violentata 18enne, è caccia all'aggressore
00:02:05 min
| 1 ora fa
Von der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e BielorussiaVon der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e Bielorussia
cronaca
Von der Leyen visita paesi confinanti con Ucraina
00:00:20 min
| 3 ore fa
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e VeronaTimeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
cronaca
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
00:22:58 min
| 3 ore fa
cronaca
Siti sessisti, avvocato: "Arrivate centinaia segnalazioni"
00:02:00 min
| 3 ore fa
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantileMigranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
cronaca
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
00:01:43 min
| 4 ore fa
La squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'EtnaLa squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'Etna
cronaca
Etna, aiuto soccorso alpino per ammirare colata lavica
00:01:00 min
| 6 ore fa
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: due criticità
00:00:36 min
| 6 ore fa
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingressoAl via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
cronaca
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
00:02:12 min
| 6 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 1 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armiRoma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
cronaca
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
00:00:44 min
| 8 ore fa
