Incendio deposito materiale plastico all'Interporto di Nola

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un capannone adibito a deposito di materiale plastico nel lotto D1 dell'Interporto di Nola (Napoli), e si è sviluppato in un'area di circa tremila metri quadrati. Secondo quanto si è appreso, il personale dipendente aveva già lasciato il capannone, per la chiusura pomeridiana, quando le fiamme si sono sviluppate. Non risultano feriti. Sul posto sono presenti diverse autobotti dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare l'incendio. L'alta colonna di fumo nero è visibile anche a diversi chilometri di distanza. .