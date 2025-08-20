Incendio Malpensa, appicca il rogo: arrestato

Nessun ferito, ma tanta paura. Ci sono stati attimi di panico al Terminal 1 dell'aeroporto milanese di Malpensa. Un 27enne, originario del Mali, ha appiccato un incendio con del liquido infiammabile a un cestino della spazzatura, alle partenze, nei pressi dell'Area 13. Subito dopo l'uomo ha preso a martellate i banconi e i monitor del check-in, prima di essere bloccato dal personale di sicurezza della SEA con l'aiuto di alcuni passeggeri. I Vigili del Fuoco hanno spento immediatamente le fiamme tra il fuggi fuggi generale dei passeggeri terrorizzati. L'uomo, che non aveva la carta d'imbarco e dunque non era in partenza, è stato fermato dagli agenti della Polizia Aeroportuale. Tutto il settore Nord delle partenze del Terminal 1 è stato evacuato per motivi precauzionali. Là in fondo vedete il luogo teatro dell'incidente. Le partenze non si sono mai fermate, i voli sono stati riallineati nel giro di poco tempo. Il giovane, senza precedenti penali, ha un permesso di protezione internazionale sussidiaria valido fino al 2027. Arrestato per danneggiamento aggravato dall'uso di benzina, è in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nelle prossime ore. .