Incendio Malpensa, appicca il rogo: arrestato

1 ora fa

Nessun ferito, ma tanta paura. Ci sono stati attimi di panico al Terminal 1 dell'aeroporto milanese di Malpensa. Un 27enne, originario del Mali, ha appiccato un incendio con del liquido infiammabile a un cestino della spazzatura, alle partenze, nei pressi dell'Area 13. Subito dopo l'uomo ha preso a martellate i banconi e i monitor del check-in, prima di essere bloccato dal personale di sicurezza della SEA con l'aiuto di alcuni passeggeri. I Vigili del Fuoco hanno spento immediatamente le fiamme tra il fuggi fuggi generale dei passeggeri terrorizzati. L'uomo, che non aveva la carta d'imbarco e dunque non era in partenza, è stato fermato dagli agenti della Polizia Aeroportuale. Tutto il settore Nord delle partenze del Terminal 1 è stato evacuato per motivi precauzionali. Là in fondo vedete il luogo teatro dell'incidente. Le partenze non si sono mai fermate, i voli sono stati riallineati nel giro di poco tempo. Il giovane, senza precedenti penali, ha un permesso di protezione internazionale sussidiaria valido fino al 2027. Arrestato per danneggiamento aggravato dall'uso di benzina, è in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nelle prossime ore. .

Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause delle morte dell'uomo colpito
cronaca
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
00:01:32 min
| 38 minuti fa
Evasione a Napoli, riflettori sui problemi delle carceri
cronaca
Evasione a Napoli, riflettori sui problemi delle carceri
00:01:52 min
| 49 minuti fa
Carpi, allarme focolaio di Chikungunya febbre spaccaossa
cronaca
Carpi, allarme focolaio di Chikungunya febbre spaccaossa
00:02:17 min
| 2 ore fa
Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
cronaca
Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
00:01:59 min
| 3 ore fa
Paura a Malpensa, uomo appicca fiamme in aeroporto
cronaca
Paura a Malpensa, uomo appicca fiamme in aeroporto
00:03:15 min
| 3 ore fa
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
cronaca
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
00:02:03 min
| 4 ore fa
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
cronaca
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
00:00:35 min
| 5 ore fa
ERROR! T13200825ERROR! T13200825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: da noi ultimo saluto al cittadino Baudo
cronaca
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: ultimo saluto
00:00:16 min
| 6 ore fa
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova
cronaca
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova
00:00:39 min
| 7 ore fa
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
cronaca
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
00:02:01 min
| 8 ore fa
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
cronaca
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
00:25:00 min
| 8 ore fa
