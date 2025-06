Incendio Milano, gip: il compagno della vittima resta in carcere

Carcere, dice il GIP di Milano. Rimarrà a San Vittore Michael Pereira, il quarantacinquenne imbianchino brasiliano, accusato di omicidio volontario pluriaggravato e incendio doloso, per aver appiccato di proposito l'incendio nell'appartamento di Viale Abruzzi, nel quale è rimasta intrappolata la compagna. Sueli Barbosa, 48 anni, operatrice socio-sanitaria, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì, precipitando dal quarto piano, nel tentativo di salvarsi. La giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, decide di accogliere la richiesta della PM, Maura Ripamonti, dopo l'interrogatorio di garanzia. Pereira per due ore aveva risposto alle domande della giudice, confermando la versione secondo cui avrebbe provocato il rogo accidentalmente, gettando sul tappeto un mozzicone di sigaretta. Per spiegare poi perché inizialmente avesse detto di essere uscito di casa alle 23:00, mentre dalle telecamere risultava essersi allontanato a 00:49, ossia soltanto 6 minuti prima dell'allarme per il rogo, Pereira ha detto che l'orologio all'interno dell'appartamento era rotto. Da quanto ricostruito da squadra mobile e vigili del fuoco per appiccare il fuoco sono state usate sostanze acceleranti in almeno due punti dell'appartamento. Un elemento compatibile, dice la procura, solo con un'azione dolosa, a dimostrazione di un piano criminoso ragionato e preparato, che potrebbe essere stato favorito anche dalla dimestichezza dell'indagato, che fa l'imbianchino, con vernici e diluenti. .