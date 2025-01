Un incendio è scoppiato sulla piattaforma petrolifera "Campo Rospo Mare", al largo della costa molisana. L'emergenza è stata gestita dalla Guardia costiera e dai vigili del fuoco, che hanno spento il rogo partito da una vasca di contenimento. I 19 operai a bordo si sono messi in salvo senza feriti. Sono in corso indagini della Capitaneria di porto per chiarire le cause.