La situazione è abbastanza sotto controllo rispetto questa mattina. Quindi nel giro di poche ore siamo riusciti a contenere, ma ancor più a spegnere l'incendio e ad attaccarlo anche in prossimità dei focolai, degli ultimi focolai che sono all'interno, all'interno dei piani. L'incendio è partito dalla copertura, però adesso nel dettaglio che tipo di lavorazioni erano in corso non sappiamo. Bisognerà poi fare degli accertamenti, noi per la nostra parte, poi daremo tutto alla alla procura. .