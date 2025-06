Incendio università, fiamme domate a Viterbo

Incendio domato, sito in sicurezza, nessuno si è fatto male, ma è un dolore diffuso quello per il rogo che ha fortemente danneggiato la facoltà di agraria all'Università di Viterbo. Lo scheletro della palazzina B, fuma ancora per l'incendio che dal tetto si è irradiato fino al piano terra. I vigili tengono alta l'attenzione per la brace sotto le macerie che potrebbe riappiccare il fuoco. È il giorno dei sopralluoghi per capire, da anni e da dove ripartire il comando provinciale dei Vigili di Viterbo accompagna gli inquirenti che indagano sulle cause, i ricercatori scampati al rogo, tornati negli uffici per recuperare attestati di laurea, computer e parti delle culture che si sono salvate, ma non a tutti è andata così. "Ho visto distruggere, andare in fumo tutto il mio dottorato, la mia tesi e tutto quanto". E piuttosto difficile. Le porte con resistenza al fuoco hanno tenuto infatti è stato possibile l'esodo in sicurezza. Tant'è che la nostra prima squadra che è intervenuta, è intervenuta quando ancora in copertura c'era proprio un principio di incendio, si vedeva solo un poco di fumo. L'evacuazione già era iniziata, loro hanno dovuto controllare che tutti fossero fuoriusciti. I server della rete universitaria polo d'eccellenza nazionale e internazionale del settore agrario si sono salvati ed è questione di poco tempo per il riallaccio dell'energia e il ripristino della rete. Così la didattica ora sospesa potrà riprendere. La parola d'ordine del rettore Simone Severini è resilienza, sostenuta dal Ministro dell'Università e della ricerca Annamaria Bernini, arrivata per un sopralluogo di persona. "Non è il giorno dopo, ma il primo giorno di una rigenerazione. Noi abbiamo per fortuna stanziato molti fondi. Io ho una buona cassaforte, soprattutto per la parte immobiliare, che riguarda non solamente il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma sono proprio fondi nostri a cui l'università della Tuscia ha già attinto e che certamente saranno una base, una buona base per ricominciare a costruire". .