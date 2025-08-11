Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta

L'incendio sul Vesuvio continua su tre fronti e gli ettari a rischio sono ormai ben più di 500. Ci sono 190 unità operative a terra, Canadair e mezzi aerei senza sosta. "Purtroppo, come abbiamo spiegato, quando prende fuoco una pineta è difficile lo spegnimento perché ogni folata di vento può determinare una ripresa". Va meglio nella zona di Terzigno dove ha avuto origine. Il lato che preoccupa è quello su Trecase e Torre del Greco. Ed è lì che andiamo insieme ai Carabinieri forestali, poco distanti dal fronte del fuoco. Siamo sul versante di Boscotrecase, dietro di me la riserva naturale sfregiata dalle fiamme. Come vedete, si è al lavoro per cercare di circoscrivere l'incendio. "Se effettivamente c'è la mano dell'uomo rispetto a questa azione, allora è una mano criminale". "Ovviamente l'impegno è di tutti nel contrastare questo evento che è un attentato proprio ad un bene che possiamo definire mondiale, di tutta l'umanità". Poco più giù i Vigili del Fuoco impegnati a 360 gradi, stanno sgomberando un deposito di fuochi d'artificio. "Certo, vedendo questo, è una delle operazioni che noi stiamo svolgendo in loco, soprattutto per evitare che eventuali fronti di fiamma che dovessero spostarsi a causa delle condizioni atmosferiche possono poi addirittura arrivare fino a qua". Il Comitato Ordine e Sicurezza si tiene stavolta a Terzigno e fa il punto della situazione. "Rispetto a venerdì abbiamo indici di miglioramento senz'altro. Però è altrettanto indubbio che le zone sono tutte impervie". Il lavoro è ora tutto concentrato a tenere al riparo le zone abitate, che non sono minacciate, ma bisogna evitare assolutamente che il fronte si allarghi. Ore complesse ma cruciali. .

Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
3 ore fa
ERROR! T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
3 ore fa
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
4 ore fa
ERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant'Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant'Antioco
00:01:00 min
6 ore fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
6 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
9 ore fa
ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
9 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
10 ore fa
ERROR! T08110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
14 ore fa
ERROR! WEB1108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
15 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
1 giorno fa
ERROR! T19100825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
1 giorno fa
