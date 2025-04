Inchiesta Curve, 6 arresti per omicidio capo ultrà Boiocchi

La svolta arriva dalle parole dell'ex capo della curva dell'Inter Andrea Beretta, oggi collaboratore di giustizia, dopo essere stato arrestato per l'omicidio del boss della 'ndrangheta, Antonio Bellocco e per l'indagine doppia curva sugli affari illeciti legati alle curve di San Siro. E' lui a rivelare ai magistrati di essere il mandante dell'omicidio dello storico capo della curva nord Vittorio Boiocchi, freddato con 5 colpi di pistola la sera del 29/10/2022 a Milano da due killer in moto. Un delitto aggravato dalla modalità mafiosa che sarebbe stato eseguito dietro compenso per il quale la squadra mobile e la Sisco di Milano, coordinate dalla DDA hanno eseguito 6 arresti. "50.000 € per eliminare quello che era stato fino a quel momento il leader della curva nord dell'Inter per prendere il suo posto e quindi per dividere i profitti da attività lecite, ma soprattutto illecite, che rappresentano l'indotto dello stadio San Siro." Raggiunti dalla misura cautelare anche Marco Ferdico, nel direttivo della Nord, è già in cella il padre Gianfranco, l'ultras Christian Ferrari accusati di essere gli organizzatori materiali dell'agguato e poi i presunti killer. Andrea Simoncini arrestato in Calabria e Daniel D'Alessandro arrestato in Bulgaria, dove viveva da due mesi. Un omicidio, quello di Boiocchi che si inserisce in una guerra sulla gestione degli affari economici legati al mondo delle curve di San Siro, che aveva portato anche al tentato omicidio nel 2019 dell'ultras della Sud Enzo Anghinelli. "Dal nostro punto di vista riteniamo di avere ricostruito compiutamente sostanzialmente tutti i più Dagli affari illeciti agli omicidi si tratta di indagini che secondo gli investigatori, segnano in qualche modo un punto di non ritorno nel mondo delle curve. Da qualche mese ormai a questa parte il tifo a Milano sta cambiando. curve. "Da qualche mese ormai a questa parte il tifo a Milano sta cambiando." .