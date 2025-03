Inchiesta edilizia, atteso consiglio comunale su caso Salva Milano

Non solo il lavoro per la figlia, ma anche per il genero. Ogni giorno emergono nuovi dettagli dalle indagini che hanno portato ai domiciliari Giovanni Oggioni. L'architetto, che è stato per anni Dirigente al Comune di Milano. Dalle carte emerge che non solo aveva sistemato la figlia architetta nella società immobiliare Abitare In ma si era anche attivato per far assumere il genero, il marito dell'altra figlia in Assimpredil. Entrambe le società sono indagate. L'inchiesta sul sistema collaudato che per 30 anni, secondo i PM ha bypassato le regole nell'urbanistica grazie ai potenti agganci dentro e fuori l'amministrazione comunale ha già affossato il decreto cosiddetto Salva Milano e sta dando non pochi grattacapi al sindaco Beppe Sala. L'Assessore alla Casa Guido Bardelli dopo le frasi intercettate contro chi nella giunta aveva posizioni troppo allineate a quelle dei PM, spiegherà in Consiglio Comunale i motivi delle sue dimissioni. Le Opposizioni chiederanno che ad andarsene sia l'intera giunta anche sul cosiddetto Sistema Oggioni emergono ogni giorno nuovi particolari, come gli incontri del grande manovratore in un ristorante nel quartiere Corvetto, con alcuni dei suoi fedelissimi architetti e tecnici allo Sportello unico per l'Edilizia di Palazzo Marino, di cui all'epoca era Direttore, pranzi e cene di lavoro fissati in una chat chiamata "Compagni di Merende". "Giovedì ci sarò scrive Oggioni, ubriacatemi che poi in Commissione Paesaggio approvo tutto". .