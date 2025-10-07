Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia

22 ore fa

La Procura di Milano ha chiesto una nuova perizia per stabilire l'esatta dinamica che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto in seguito ad una caduta dallo scooter al termine di un inseguimento da parte dei Carabinieri per le vie di Milano. Le relazioni depositate dai consulenti di accusa, difesa e parte civile, compreso quello nominato dalla Procura, sono giunte a "conclusioni divergenti", che non consentono una "ricostruzione univoca dell'evento", per questo, scrivono i pubblici ministeri nel provvedimento inviato al Gip, "è necessario un ulteriore approfondimento con una perizia cinematica". "Per la delicatezza della vicenda", si legge nell'istanza, serve una ulteriore lettura dei fatti prima di procedere alle eventuali richieste di rinvio a giudizio, che vedrebbero imputati per omicidio stradale: l'amico 22enne della vittima, Fares Bouzidi, che guidava il T-Max quella notte e il Carabiniere del Nucleo Radiomobile alla guida dell'Alfa Romeo. Per il perito nominato dai magistrati, il militare alla guida aveva rispettato le procedure previste negli inseguimenti, e il contatto con lo scooter era stato un esito drammatico e imprevedibile. L'incidente probatorio servirà proprio a fare chiarezza su questo punto: se la condotta di guida tenuta dalle parti coinvolte sia stata conforme ai principi chiedono i magistrati, di precisare quanto hanno inciso sull'incidente mortale. chiedono i magistrati, di precisare quanto hanno inciso sull'incidente mortale. .

Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
| 2 ore fa
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
| 2 ore fa
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
| 2 ore fa
Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
| 3 ore fa
ERROR! T13081025ERROR! T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! T08081025ERROR! T08081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB0810000ERROR! WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
| 9 ore fa
ERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastruttureERROR! Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
| 16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
| 19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
| 20 ore fa
ERROR! T19071025ERROR! T19071025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
