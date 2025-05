Inchiesta ultras, domiciliari anche a ex socio di Maldini e Vieri

Ci penso io a capire chi comanda adesso e chi deve mangiare e mi ero comprato anche l'assessore. Eppure nessun assessore risulta indagato. È solo una delle tante conversazioni intercettate o raccontate dai collaboratori di giustizia, che dipingono il ruolo che gli inquirenti definiscono centrale nella gestione del mondo di sotto dello stadio Meazza per Mauro Russo, 67 anni di Torremaggiore nel Foggiano. Si tratta di uno dei due domiciliari tra i sette nuovi arresti nell'inchiesta a doppia curva, coordinata dalla DDA di Milano sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta negli ambienti ultrà di Inter e Milan. Fratello di Aldo, che a sua volta è cognato dell'ex capitano del Milan, Paolo Maldini, completamente estraneo ai fatti, Mauro Russo non ha incarichi formali nell'oscuro sottobosco dei parcheggi dello stadio di San Siro, ma secondo i PM milanesi comanda lui. È stato in passato socio d'affari, oltre che di Maldini e anche dell'ex bomber interista Bobo Vieri, anch'egli totalmente estraneo all'inchiesta. È l'intermediario con entrambe le curve contrapposte, suggerisce come e quanto finanziare i capi ultrà. Non solo promette di corrompere, appianare problemi, e incassa. Gli pagavo 4000 Euro al mese per non avere fastidi, racconta Gherardo Zaccagni, uno dei gestori dei parcheggi di San Siro, un ruolo, quello di Russo che i PM definiscono operativo e gestionale. Le accuse per i sette nuovi arrestati dell'inchiesta sono a vario titolo estorsione, usura, false fatturazioni, reati aggravati dall'aver favorito la cosca mafiosa dei Bellocco. Le estorsioni garantivano, secondo i PM, una sorta di tranquillità ambientale, oltre che il recupero di somme di denaro prestate a tassi di usura inquietanti, dal 400% annuo fino a oltre l'800%. .