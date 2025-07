Ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore. Giungo a questa decisione profondamente sofferta, perché ritengo che sia la migliore, non solo per affrontare da parte mia, con minori condizionamenti possibili, gli sviluppi conseguenti al provvedimento nelle sedi della giustizia, ma anche nel rispetto degli stessi organi giudiziari, della persona del sindaco, dei colleghi di giunta, delle cittadine e dei cittadini milanesi, di voi consiglieri comunali. .