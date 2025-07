Inchiesta urbanistica, indagato anche il sindaco di Milano

C'è anche il Sindaco di Milano tra i 21 indagati nel nuovo filone d'inchiesta sull'urbanistica che ha portato la Procura a chiedere l'arresto per sei persone a Beppe Sala i magistrati contestano false dichiarazioni per non aver segnalato, pur consapevole, secondo l'accusa, il conflitto d'interesse con costruttori e progettisti di Giuseppe Marinoni, ex Presidente della Commissione Paesaggio del Comune, riconfermato membro dell'organismo, nonostante fosse già stato indagato nel 2024. Secondo la Procura, il Sindaco sarebbe stato indotto dall'Assessore alla Rigenerazione Giancarlo Tancredi, destinatario con Marinoni di una richiesta di custodia cautelare, a confermarlo come Presidente della Commissione Paesaggio. Tutto questo nella consapevolezza, secondo i magistrati, che lo stesso Marinoni riceveva incarichi privati ben remunerati dagli stessi gruppi immobiliari o della finanza, che poi era chiamato a valutare in Commissione. Tra questi anche la Coima, gruppo che ha gestito la riqualificazione di diverse zone di Milano, come lo Scalo di Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico, il Pirellino è fondato dall'immobiliarista re del mattone Manfredi Catella, per il quale la Procura chiede i domiciliari. Al Sindaco Sala viene contestata anche l'induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito del progetto di Boeri sul grattacielo Pirellino si dice allucinato Milano, che precisa che l'amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata una lettura, quella della Procura di Milano, che prospetta un vorticoso circuito di corruzioni tuttora in corso, che colpisce le istituzioni e che ha disgregato ogni pubblico sull'uso del territorio svilito a merce da saccheggiare, si legge nelle 420 pagine con cui i pm hanno chiesto l'arresto anche per l'architetto e membro della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra, indiziato per corruzione tramite incarichi per circa 140000 € a decidere la prossima settimana sarà il Giudice per le Indagini Preliminari decidere la prossima settimana sarà il Giudice per le Indagini Preliminari. .