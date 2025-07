Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature in cui mi è stato dato l'onere e l'onore di essere il sindaco di Milano si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l'interesse delle cittadine e dei cittadini. In tutto ciò che ho compiuto nel mio mestiere di sindaco, perché di mestiere trattasi, non esiste una singola azione che possa essere attribuito al mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite. .