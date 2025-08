Incidente sull'A1, camion travolge mezzi in coda: 3 morti

È di tre morti e 15 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'A1 fra Arezzo e Valdarno, dove un camion avrebbe travolto degli automezzi fermi in coda (non si sarebbe trattato di un salto di carreggiata come ipotizzato in un primo momento). Secondo quanto si spiega dal 118 le tre persone decedute erano tutte a bordo di un'ambulanza, rimasta coinvolta nello scontro insieme a tre auto e un caravan oltre al camion responsabile. Tra i feriti uno è in codice rosso, 4 in codice giallo e 10 in verde.