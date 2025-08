Incidente A1 con 3 morti e 15 feriti, inchiesta su dinamica

La Procura di Arezzo, che indaga contro ignoti per omicidio colposo plurimo, ha ordinato il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente per accertare la dinamica del maxi tamponamento avvenuto nel tratto dell'A1 fra Valdarno e Firenze, in cui hanno perso la vita tre persone e quindi ci sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l'impatto sarebbe stato violentissimo e sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata. L'ipotesi è che ci sia stato un rallentamento in direzione Firenze e che il TIR abbia travolto le auto incolonnate. È finito prima addosso ad un altro mezzo pesante che lo precedeva, poi contro un'auto con roulotte, e urtando un pullman turistico, è finito di traverso sulla carreggiata. A questo punto le due motrici fuori controllo hanno colpito e schiacciato l'ambulanza uccidendo sul colpo i due volontari, Gianni Trappolini, 56 anni, l'infermiera Giulia Santoni 23 anni, e il paziente Franco Lovari 75 anni. Se l'autista del TIR, ora ricoverato in prognosi riservata, abbia avuto un malore o meno, saranno le analisi a stabilirlo. Così come la velocità del TIR che secondo quanto riportato da alcuni testimoni delle auto in coda, sembra stesse viaggiando a velocità sostenuta. .