Incidente A1, morta anche l'ultima donna sopravvissuta

Era l'ultima sopravvissuta dell'incidente stradale che aveva coinvolto tutta la sua famiglia. È morta Silvana Visconti, 37 anni, che era ricoverata da martedì scorso all'ospedale di Careggi, dopo lo scontro sulla A1 avvenuto nella galleria di base della Variante di Valico in provincia di Firenze. Nell'incidente erano morti sul colpo i suoi genitori e sua sorella. Un giorno più tardi, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, era morta anche la figlia di Silvana, Summer, di 4 anni. Tutta la famiglia, residente in Piemonte, martedì stava viaggiando su una Fiat Panda quando la macchina, per cause da accertare, si sarebbe bloccata lungo la corsia di marcia all'interno della galleria. Alcune macchine erano riuscite a evitarla, ma non un camion, che l'ha travolta. L'ipotesi è quella di un guasto dell'automobile che nelle telecamere di videosorveglianza si vede proprio fermarsi di colpo con le quattro frecce. Non è però ancora esclusa del tutto l'ipotesi di un malore della persona alla guida e cioè proprio Silvana Visconti. È indagato per omicidio stradale il camionista, un uomo di 56 anni di origini moldave, risultato negativo all'alcol-test. .