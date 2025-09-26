Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida

Ci sono fiori, biglietti e candele in via Repiduglia a Fiumicino, dove Simona Bortoletto, 34 anni, martedì sera è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada, tenendo per mano suo figlio di 8 anni, rimasto miracolosamente illeso. La vittima e l'uomo, che era alla guida della Smart che si è fermato a prestare soccorso, si conoscevano. Erano amici e colleghi di lavoro all'aeroporto di Fiumicino. Quella sera avevano cenato insieme in compagnia dei rispettivi figli a casa di lui. È stato l'uomo, indagato ora per omicidio stradale, a chiamare i soccorsi. Ha raccontato di essere uscito di casa per comprare le sigarette subito dopo che la donna era andata via con il figlio. Lungo il tragitto c'è stato l'impatto fatale. Per ricostruire la dinamica dell'incidente, la Polizia locale di Fiumicino e i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, stanno visionando le telecamere della zona. Alcune puntano proprio sul luogo dell'incidente. Gli inquirenti vogliono ricostruire anche i rapporti tra Simona e chi l'ha investita. Per questo saranno analizzati anche i telefoni cellulari di entrambi, e capire se avessero una relazione o se ci siano stati screzi o litigi. .

