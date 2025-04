Incidente funivia, controlli e manutenzione in servizio del 2021

"È andata oltre la velocità consentita dal dal programmatore. E quindi qua abbiamo i risultati della frenata, dell'arresto anomalo. Questa è una simulazione sì, si fa tramite tasti nel, nell'armadio dazi e freni". "E viene registrato qui". "Qua nel registratore di eventi che è situato sotto al banco di manovra". Era il 2021 e dopo la tragedia della funivia del Mottarone realizzammo un servizio sulla funivia del Faito per spiegare quali sono i controlli importanti e le criticità che possono esserci. E c'è un particolare il registratore di eventi, una sorta di scatola nera che alla luce del drammatico incidente di giovedì potrebbe dare importantissime indicazioni agli inquirenti che hanno sequestrato tutto l'impianto, uffici compresi. Nel 2021 ci spiegavano i controlli principali in questo modo. "Giornalieri con la visita linea nelle stazioni, prove settimanali con le frenate nell'ingresso in stazione, sostanzialmente, verifiche mensili, la prova più importante di quella mensile controlliamo gli attacchi delle funi traenti alle vetture. Nelle prove annuali facciamo una simulazione di rottura delle funi traenti, simuliamo l'allentamento della fune e ci accertiamo che il freno di emergenza sulle vetture ovviamente entra in funzione ed entra in funzione con i parametri e i valori stabiliti dalla normativa". La funivia del Faito è stagionale e d'inverno si fa gran parte della manutenzione. Partendo dal ripristino dei livelli dell'olio delle centraline idrauliche, sostituzione e pulizia dei filtri, revisione degli argani e dei carrelli delle vetture. "Oltre poi a tutte le attività e i controlli che facciamo sulle funi, in particolare sulle funi ogni anno facciamo le prove magnetoinduttive. Una sorta di radiografia che consente di vedere la fune nella sua integrità e di vedere se eventualmente ci sono fili rotti o qualche altra anomalia che potrebbe diciamo inficiare l'utilizzo della fune". Tante le domande e tanta la documentazione. Oltre 15 i faldoni di documenti sotto la lente. La Procura di Torre Annunziata, che coordina la squadra mobile e la Polizia di Castellammare di Stabia, ha costituito un pool e anche in questo caso, come per il Mottarone, si va verso una super perizia, che dovrà aiutare a capire se ci sia stata qualche fatale mancanza nei controlli e nella manutenzione. .