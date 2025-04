Incidente funivia Faito, nuovi sopralluoghi e primi indagati

Primi indagati per l'incidente alla Funivia del Monte Faito. Sono quattro tra funzionari e dirigenti dell'EAV, l'ente che gestisce l'impianto, Marco Imparato, responsabile esercizio e manutenzione della Funivia, Pasquale Esposito, direttore operativo, Giancarlo Gattuso, dirigente infrastrutture. e Pasquale di Pace, capo impianto. Le ipotesi di reato sono al momento disastro colposo e omicidio colposo plurimo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Torre Annunziata diretta dal Procuratore Nunzio Fraiasso e le indagini sono delegate alla puntati su funi, freni e manutenzione. La cabina a monte con cinque persone a bordo, tra cui il macchinista si è sganciata poco prima di arrivare in stazione, sarebbe scivolata indietro e precipitata giu a valle per centinaia di metri. Quattro le vittime Janan Suliman, ragazza israelo-palestinese di 25 anni, Hélène Margaret Wynn, 58 anni e suo marito Derek Wyn 65 anni, entrambi britannici. Il mac EAV Carmine Parlato di 59 anni. C'è poi un ferito grave in ospedale, il fratello di Jan Tabet Suliman. A fare luce potrebbero contribuire la scatola nera della funivia e un video registrato da una telecamera della stazione che ha ripreso parte della tragedia, nel quale si vedrebbe la cabina mentre torna indietro e sparisce nella nebbia. Attesa anche l'autopsia sui corpi delle vittime. Napoli. .