Incidente funivia, le parole del macchinista cabina illesa

Io stavo scendendo da Faito e l'altra vettura saliva con i viaggiatori all'interno, arrivati ad una trentina di metri dalla stazione inferiore, avendo nove persone dentro la vettura con me, quindi con un occhio guardavo l'impianto e con un occhio guardavo i viaggiatori, all'improvviso ho sentito che sono scattati i freni della vettura sulla fune portante, e mi sono girato istintivamente verso i viaggiatori acchiappandoli, perché poi la vettura ovviamente prende uno sbalzo incredibile. Ho cercato di tutelare loro per non farli sbattere contro le parti rigide della vettura. .